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Yozgat Sorgun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliye yönelik operasyonda gözaltına alınan kişi tutuklandı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ile kutu içine gizlenmiş 4 bin lira ele geçirildi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Y.İ'nin iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ve kutu içine gizlenmiş 4 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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