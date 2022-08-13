Yozgat haber... Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti
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Yozgat haber: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in ailesini ziyaret etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in ailesini ziyaret etti.
Bozdağ, Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan beldesindeki açılış töreninin ardından Arpalık köyüne geçti.
İdlib'de 2020 yılında şehit düşen Özdemir'in ailesini ziyaret eden Bakan Bozdağ, baba İbrahim ve anne Emine Özdemir'le bir süre görüştü.
AA / Kemal Karadağ - Güncel