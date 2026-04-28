Yörüklerin yayla göçü başladı

MERSİN'de Sarıkeçili Yörükleri, develeriyle ve küçükbaşlarıyla sahildeki kış yurdundan, yaz yurduna 20 gün sürecek göçe başladı.

Yaz mevsiminde Konya civarında, kış mevsiminde ise Mersin'in Gülnar, Silifke, Mut, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin kırsal bölgelerinde çadırlarda yaşayarak göç mevsimini bekleyen 200 Sarıkeçili Yörük ailesinin 20 gün sürecek 'yaz yurdu' göçü, başladı. Ailelerin göçü, dronla görüntülendi. Yaklaşık 70 bin küçükbaşla bazı aileler, modern araçlarla yaz yurtlarına giderken, bazıları da Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürüp develerle yolculuk yapıyor. Mola noktalarında çadır kurup bir süre dinlendikten sonra yollarına devam eden Sarıkeçili Yörüklerden 'Kuş Ali' lakaplı Ali Uçar, yüzlerce keçisi ve develeriyle Bozyazı ilçesinden çıktığı göç yolculuğunun konaklama noktası olan Gülnar ilçesinin yüksek kesimlerindeki Söğüt Yaylası'nda, halen develerle Akdeniz sahilinde, bazen Torosların sarp yamaçlarında, bazen de kara yolunda yaz yurdu yolculuğunu sürdürdüklerini anlattı.

'BU DAĞLAR BİZİM EVİMİZ'

Atalarından miras kalan konargöçer kültürü yaşatmaya çalıştıklarını belirten Uçar, "Bu dağlar bizim evimiz. Doğma büyüme bu işin içindeyiz. Aslımızı, neslimizi kaybetmemek için bu hayatı sürdürüyoruz. Devletimizin ve müftülüğümüzün buralara kadar gelip halimizi, inancımızı sorması bize güç veriyor. Göç hayatının zorluklarına rağmen kimseye zarar vermek istemeyiz. Allah'ın kuluna zarar vermek haramdır, biz bundan sakınırız. Karşılaştığımız zorlukları sabır ve tevekkülle aşıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Anamur İlçe Müftülüğü ekipleri, göç güzergahında mola veren Sarıkeçili aileleri ziyaret etti. Obasında Anamur Diyanet temsilcisi Ahmet Tokdemir ile İlçe Gençlik Koordinatörü İbrahim Sağır'ı ağırlayan Uçar, atalarından miras kalan konargöçer kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı