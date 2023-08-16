Yalova'da Yaya Otomobil Kazası: 1 Ölü

YALOVA'da yolun karşısına geçmek isteyen Mugdat Ö. otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Altınova İlçesi, Şehitlik Caddesi'nde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 41 DY 731 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mugdat Ö.'ye çarptı. Mugdat Ö., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken ihbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Mugdat Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Tersane işçisi olduğu öğrenilen Mugdat Ö.'nün cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma karakoluna götürülen sürücü M.S.'nin işlemlerinin sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.