Haberler

Bismil'de Otomobil Çarpan Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti

Bismil'de Otomobil Çarpan Suriyeli Çocuk Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Ramadan'a otomobil çarptı. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sürücü kaza sonrası emniyete gidip teslim olurken, soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu Muhammed Ramadan (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammed Ramadan'a, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan Muhammed, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Muhammed, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası sürücü emniyete gidip teslim oldu.

Muhammed'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Üsküdar Belediye Başkanvekili seçimi 8 Eylül Salı gününe ertelendi

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi ertelendi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı

ABD faturayı Türkiye'ye kesti: İran bahanesiyle Türk bankası hedefte
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

Son seçimleri bilen şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı
Geçen yıl 130 bindi, şimdi 150 bin TL! Talip olan yok

Geçen yıl 130 bindi, şimdi maaşlar 150 bin TL! Talip olan yok
Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik

Türkiye’deki aktif volkanın kalbine indiler! Korkutan hareketlilik
Özel hayatındaki olay nedeniyle işinden oldu! Mahkeme “İşe iade” dedi

İşveren kapının önüne koydu! Mahkemenin kararı her şeyi değiştirdi
Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi

Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu sesiyle beğeni topladı