Haberler

Yolsuzlukla yargılanan İsrail Başbakanı Netanyahu, 2 ay sonra yeniden hakim karşısında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ortaklığında İran'a düzenlenen saldırılar nedeniyle 2 aylık ertelemenin ardından yolsuzluk davasında yeniden hakim karşısına çıktı.

Times of Israel'in haberine göre Netanyahu, hakkında açılan çok sayıda yolsuzluk davası kapsamında iki ay aradan sonra ilk kez ifade vermek üzere duruşmaya katıldı.

Bu davalar kapsamında 81. kez hakim karşısına çıkan Netanyahu, 28 Şubat'ta ABD ile birlikte İran'a yönelik saldırıların başlamasının ardından ilk kez duruşmaya çıkmış oldu.

Netanyahu'nun, "İsrailli iş insanı Shaul Elovitch lehine milyonlarca dolarlık yasal düzenlemeleri onayladığı" suçlamasının ele alındığı 4000 numaralı davada ise sona yaklaşıldı.

Haaretz'in haberine göre, Netanyahu'nun medyayı yönlendirdiği iddialarını içeren ve "2000 davası" olarak bilinen, Yedioth Ahronoth'un sahibi Arnon Mozes'e lehine yayın karşılığında siyasi destek ve yasa çıkarma vaadinde bulunduğu davada 4 ila 8 duruşma kaldı.

Netanyahu'nun dün yapılması planlanan duruşması, başlamasına bir saat kala "güvenlik gerekçesiyle" iptal edilmişti.

İsrail Başbakanı, ABD ile İran arasında ateşkese varılmasının ardından geçen iki haftada "güvenlik" gerekçesiyle duruşmaların ertelenmesini istemiş, talebi mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Netanyahu yolsuzlukla yargılanıyor

İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

