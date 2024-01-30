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Yolcu Otobüsünde Bebek Maması Kutusunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

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BOLU'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Asır'ın da kullanıldığı aramada, otobüsün bagajında, çuvalın içerisindeki bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi. Kutunun sahibi yolcu, gözaltına alındı.

BOLU'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Narkotik köpeği 'Asır'ın da kullanıldığı aramada, otobüsün bagajında, çuvalın içerisindeki bebek maması kutusuna gizlenmiş 1 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi. Kutunun sahibi yolcu, gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik 3.Sayfa Güncel Haberler

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