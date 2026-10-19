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YÖK'ün Dijital Üniversite Platformu'na son başvuru yarın 23.59'da yapılacak

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YÖK himayesindeki Dijital Üniversite Platformu'na başvurular yarın saat 23.59'da sona eriyor. Yapay zeka, veri analizi ve yeşil dönüşüm alanlarındaki 16 ders modülüne ücretsiz katılım sağlanacak, başvuru sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu için başvurular yarın sona erecek.

YÖK'ten yapılan duyuruya göre, Dijital Üniversite Platformu ile alanında uzman akademisyenlerce verilen uygulamalı eğitimlerle, ülkenin dijital dönüşümünü yürütecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek hedefleniyor.

"Yapay Zeka", "Veri Analizi", "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" olmak üzere üç okuldan oluşan platformda 16 ders modülü yer alıyor.

Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinin koordinasyonunda, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinin katkılarıyla yürütülen platforma başvuru ve katılım ücretsiz sağlanıyor.

Başvurular "www.dijitaluniversiteplatformu.org" adresinden yarın saat 23.59'a kadar devam edecek. Başvuru sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak ve adaylara e-posta yoluyla bildirilecek. Dersler ise 3 Kasım'da başlayacak.

Kaynak: AA
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