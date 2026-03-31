Haberler

YÖK, lisansüstü eğitimde doğum yapan kadınlara ek süre için devlet üniversitelerine yazı gönderdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yükseköğretim Kurulu, doğum yapan lisansüstü öğrencilere ve kadın araştırma görevlilerine ek süre hakkı tanıdı. Bu kapsamda, kadınlara doğum sonrası iki dönem ek süre sağlanacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doğum yapan lisansüstü öğrenciler ile kadın araştırma görevlilerine ek süre hakkı için devlet üniversitelerine yazı gönderdi.

YÖK'ten devlet üniversitelerine gönderilen yazıda, 6 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe "Doğum yapan lisansüstü kadın öğrencilere talepleri halinde doğum sonrası iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz." hükmünü içeren fıkranın eklendiği hatırlatıldı.

Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 1 Şubat 2013 tarihli toplantısında ise "657 sayılı kanunun 104. ve 105. maddelerinde belirtilen mazeret ve hastalık izinleri ile aynı Kanun uyarınca kadın memura doğum yapması halinde verilen ücretsiz izinler ile muvazzaf askerlikte geçen sürelerin lisansüstü eğitimi azami bitirme sürelerine eklenmesine" karar verildiği anımsatılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda daha önce analık nedeniyle aldıkları mazeret izin süreleri ile ücretsiz izinler nedeniyle verilen ek sürelerden/kayıt dondurmalardan yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın lisansüstü eğitimde azami kadroda bulunma süreleri devam eden kadın araştırma görevlilerine, talepleri halinde Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin dokuzuncu fıkrası kapsamında ek sürelerin verilmesine ve bu sürelerin azami kadroda bulunma sürelerini uzatmasına Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 24 Mart tarihli toplantısında karar verilmiştir."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
Canlı anlatım: Dev maçta ilk düdük çaldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu'na mahkemede gizlice verilen not, duruşma salonunda unutuldu

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Vincenzo Montella kadro tercihi hakkında konuştu

Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Çin'den ABD ve İsrail'e çağrı: Savaşı bir an önce durdurun

İrfan Can Kahveci: Onlar daha Türk'ü tanıyamamışlar!

