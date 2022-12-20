YILIN OLAYLARI 2022 - AĞUSTOS (5)

MARDİN'İN DERİK İLÇESİNDE AYNI YERDE PEŞ PEŞE MEYDANA GELEN İKİ TIR KAZASINDA, 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Tırın virajı alamayarak devrilmesi (güvenlik kamerası)

Tırın kalabalığın arasına dalması (güvenlik kamerası)

Olayın korkusu ile etrafa koşan vatandaşlar (güvenlik kamerası)

Tırın çarpması ile devrilen araçlar (güvenlik kamerası)

Kazaya karışan araçların vinç ile kaldırılması

Kaza yerinin temizlenmesi

Hastane önünde bekleyen vatandaşlar

Yaralıların servise alınması

Hastanede tedavi altına alınan yaralılar

Hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze namazının kılınması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tabutu omuzlaması

Namaz sonrası hayatını kaybedenlerin defnedilmesi

RUSYA'NIN TANINMIŞ SİYASET UZMANI ALEKSANDR DUGİN'İN KIZI, İÇİNDE BULUNDUĞU ARACIN İNFİLAK ETMESİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası olay yerinde yapılan incelemeler

Düzenlenen cenaze töreni

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KIRIM PLATFORMU ÇEVRİMİÇİ LİDERLER ZİRVESİ'NE VİDEO MESAJLA KATILDI

Kiev'de gerçekleştirilen Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım Platformu Çevrimiçi Liderler Zirvesi için yayınladığı video mesaj

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde tören kıtasının hazırlanması

Filistin ve Türk Bayrağı taşıyan Atlı tören kıtasının gelişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı karşılaması

Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın tören kıtasını selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyetleri selamlaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın başbaşa görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU, JÜPİTER'İN DAHA ÖNCE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Jüpiter'i çevreleyen auroralar, dev fırtınalar, uydular ve halkalar ayrıntılı görüntülenmesi MARDİN'İN DERİK İLÇESİNDE AYNI YERDE PEŞ PEŞE MEYDANA GELEN İKİ TIR KAZASINDA, 20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ (20 AĞUSTOS)

Mardin'in Derik ilçesinde aynı yerde peş peşe meydana gelen iki tır kazasında, biri ilk kazaya müdahale eden polis olmak üzere 20 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 26 kişi yaralandı.

RUSYA'NIN TANINMIŞ SİYASET UZMANI ALEKSANDR DUGİN'İN KIZI, İÇİNDE BULUNDUĞU ARACIN İNFİLAK ETMESİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ (21 AĞUSTOS)

Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın, içinde bulunduğu aracın infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybettiği ve bu saldırının "planlı" bir şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KIRIM PLATFORMU ÇEVRİMİÇİ LİDERLER ZİRVESİ'NE VİDEO MESAJLA KATILDI (23 AĞUSTOS)

Kırım'ın, ayrılmaz parçası olduğu Ukrayna'ya iadesinin esas itibarıyla uluslararası hukukun gereği olduğunu belirten Erdoğan, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birliğinin korunması, sadece bölgesel değil küresel güvenlik ve istikrar bakımından kritik öneme sahiptir." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKANI MAHMUD ABBAS İLE GÖRÜŞTÜ (23 AĞUSTOS)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın statüsünün değiştirilmesine matuf eylemleri hiçbir şekilde kabul etmediklerini vurguladı.

JAMES WEBB UZAY TELESKOBU, JÜPİTER'İN DAHA ÖNCE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ GÖRÜNTÜLERİNİ ORTAYA ÇIKARDI (23 AĞUSTOS)

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 25 Aralık 2021'de uzaya fırlattığı James Webb Uzay Teleskobu, Jüpiter'in daha önce benzeri görülmemiş görüntülerini ortaya çıkardı.