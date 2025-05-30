Yıldız Tar'ın Tahliyesine Yurt Dışı Çıkış Yasağıyla Karar Verildi

Yıldız Tar'ın Tahliyesine Yurt Dışı Çıkış Yasağıyla Karar Verildi
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Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Yıldız Tar, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye edildi. Tar, PKK/KCK terör örgütüne üyelik iddiasıyla tutuklanmıştı.

(İSTANBUL) - Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Yıldız Tar'ın yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.

Gazeteci Yıldız Tar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, PKK/KCK silahlı terör örgütüne bağlı olduğu iddia edilen HDK soruşturması kapsamında 18 Şubat sabahı Ankara'daki evinden gözaltına alınmış, 21 Şubat'ta da tutuklanmıştı.

Edinilen bilgiye göre Tar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan açılan dava dosyası, yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderildi.

Ankara Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklukta geçirdiği süre, dosya kapsamı ve mevcut delil durumunu dikkate alarak Tar ile aynı davanın diğer tutuklu sanığı İbrahim Halit Elçi'nin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

Adli kontrol kapsamında Tar ve Elçi'ye yurt dışına çıkış yasağı ile haftada bir gün en yakın karakola imza verme şartları getirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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