Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü, ablası yaralandı
Antalya'nın Finike ilçesinde Alacadağ Yaylası'nda meydana gelen olayda, Osman Teke yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaralanan kişinin ise ablası Safiye Teke olduğu belirlendi. Safiye Teke, ambulans helikopter ile Antalya'ya sevk edildi.
YARALANAN ABLASIYMIŞ
Antalya'nın Finike ilçesi Alacadağ Yaylası'nda üzerlerine yıldırım düşen Osman Teke öldü, yaralanan kişinin de ablası Safiye Teke (19) olduğu belirlendi. Safiye Teke, gelen ambulans helikopter ile Antalya'ya sevk edildi.