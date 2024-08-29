Yıldırım düşmesi sonucu bir kişi öldü, ablası yaralandı

YARALANAN ABLASIYMIŞ

Antalya'nın Finike ilçesi Alacadağ Yaylası'nda üzerlerine yıldırım düşen Osman Teke öldü, yaralanan kişinin de ablası Safiye Teke (19) olduğu belirlendi. Safiye Teke, gelen ambulans helikopter ile Antalya'ya sevk edildi.