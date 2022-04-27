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Yılanın pat pat seyahati kamerada

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yılanın pat pat seyahati kamerada

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracına binen yıllanın yolculuk ettiği anlar vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde pat pat diye tabir edilen tarım aracına binen yıllanın yolculuk ettiği anlar vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Akbay Hıraç, tarladan pat pat ile evine dönerken kasasında yılanın olduğunu fark etti. Yılanla birlikte ilçe merkezine kadar yolculuk eden Hıraç, o anları saniye saniye cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerde, yılanın pat patın kasasındaki bir odun parçasının üzerinde yolculuk yapması yer alıyor.

(Ali Yıldırım-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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