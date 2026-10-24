Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Erdoğan, Vali Soytürk'ü ziyaret etti

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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tekirdağ Şube Başkanlığına seçilen Hüseyin Erdoğan ve yönetim kurulu üyeleri, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Olağanüstü Genel Kurul'da şube başkanlığına seçilen Erdoğan, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle Valilik makamında Soytürk ile bir süre görüştü.

Vali Soytürk, Erdoğan'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek başarı diledi.

Erdoğan da yeni yönetimle birlikte Yeşilay'ın çalışmalarını geliştirmek ve başarılı projelere imza atmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA