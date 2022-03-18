Yeşilay Kırıkkale Şubesinde Dünya Sosyal Hizmet Günü Etkinliği Düzenledi

KIRIKKALE (Bültenler) - Yeşilay Kırıkkale Şube Başkanı Muhammet Erkam İŞLER konuşmasında şunları söyledi:

Uluslararası Sosyal Hizmet federasyonu tarafından her yıl Mart ayının 3. haftasında "Dünya Sosyal Hizmet Günü" kutlanmaktadır. Hayat sürecindeki çocukluk, yaşlılık, engellilik, hastalık gibi biyolojik gerçekler, çoğu zaman başkalarının yardımına muhtaç bireyleri doğurmaktadır.Bu bireylerin temel ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için toplumun yardımına gereksinimleri vardır. Sosyal hizmet, daha insancıl ve adil bir toplum oluşturmak için, insanların karmaşık sosyal problemlerini çözme kapasitesini artırmaya adanmış bir meslektir.

Bu duygu ve düşünceler ile din, dil, ırk ayrımı gözetmeden toplumun tamamına hizmet verme gayesi ile çalışan başta YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanları olmak üzere Sosyal Hizmet alanında çalışan tüm meslek guruplarının Dünya Sosyal Hizmet Gününü kutluyor, hiç kimsenin sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duymayacağı günler diliyorum."diye konuştu.

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