Yeşilay Hatay Şubesi Altınözü'ndeki festivalde 1200 kişiye bağımlılık broşürü dağıttı

Yeşilay Hatay Şubesi Altınözü'ndeki festivalde 1200 kişiye bağımlılık broşürü dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay Hatay Şubesi, 17-18 Ekim'de Altınözü'nde düzenlenen 10. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nde stant kurup bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme yaptı. Etkinlikte 1200 kişiye broşür dağıtıldı, çocuklara yüz boyama etkinliği düzenlendi.
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hatay Şubesi ekipleri, vatandaşları bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirdi.
Yeşilay Şube Başkanı Ömer Bilgin öncülüğünde, 17-18 Ekim'de Altınözü ilçesinde düzenlenen 10. Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali'nde stant kuruldu.
Vatandaşlar bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirilirken, 1200 kişiye de broşür dağıtıldı.
Ayrıca çocuklara yüz boyama etkinliği yapıldı.
Kaynak: AA