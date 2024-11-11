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Yerine kayyum atanan Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma

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"Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı terör soruşturması kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i görevden almış, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'u kayyum olarak atamıştı. "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Özer hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile ilgili "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

Özer'in belediye başkanı olmasından sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.

Yerine kayyum atanan Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıHasan:

DEVAM EDİN DEVLETİN GÜCÜNÜ GÖRSÜNLER ARTIK BU İŞLERE TÖVBE EDENE KADAR ÜSTÜLERİNE GİDİN

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

CHP neden bu tür durumu sıkıntılı kişilere sahip çıkıyor ki? partiye zarar veriyorlar

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Haber Yorumlarıhakan sorgular:

yargılama bitmeden suçlu sayılıp yeni başkanın meclis seçmesi gerekirken kayyum atanan adaleti olmayan güzel ülkem :)

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

Cumhuriyet ve devlet düşmanlarını savunacak değilim gerçekten suçu olanın cezasını çekmesinden yanayım ama maddi delil olmadan silahlı kuvvetlere fetönün uydurma delillerle yaptığı ergonokon kumpasına benzer dava yürütülüyor

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Haber YorumlarıKadir Karakus:

Buları kazzığa otuttauracaksın

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Haber YorumlarıENSON:

CHP nin pkk’lı belediye başkanı, bay Kemal ve arkadaşları İmamoğlu cjp’yi pkk işgaline çevirdiler

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