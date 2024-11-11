Yerine kayyum atanan Ahmet Özer hakkında yeni soruşturma

İçişleri Bakanlığı terör soruşturması kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i görevden almış, yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'u kayyum olarak atamıştı. "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Özer hakkında yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Özer ile ilgili "terörizmin finansmanı" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

Özer'in belediye başkanı olmasından sonraki süreçte belediyeye ait para kaynaklarının terör örgütüne aktarılıp aktarılmadığı incelenen soruşturmada, 2 İçişleri Bakanlığı müfettişinin görevlendirildiği öğrenildi.