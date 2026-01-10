Haberler

Bakırköy'de metro durağındaki yangın söndürüldü

Bakırköy'de metro durağındaki yangın söndürüldü
Güncelleme:
Bakırköy'de bulunan Yenibosna Metro durağının yanında elektrik kablolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Bakırköy'de bulunan Yenibosna Metro durağının yanında elektrik kablolarında yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Ataköy Mahallesi'nde Yenibosna Metro durağının yanında bulunan elektrik kablolarında çıktı. Yangın nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldi. Yangın görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
