Yeni Yılın İlk Günü Topuk Yayla Tabiat Parkı'na Ziyaretçi Akını
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yayla Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı. Yerli ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplanan parkta yürüyüş yaptı ve keyifli anlar geçirdi.
Kütahya'nın Domaniç ilçesindeki Topuk Yayla Tabiat Parkı, yeni yılın ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı.
İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Domaniç Dağı'nda bulunan Topuk Yayla Tabiat Parkı'nda, Kütahya'nın yanı sıra Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen ziyaretçiler, yoğunluk oluşturdu.
Ziyaretçiler, beyaz örtüyle kaplanan tabiat parkında yüzeyi buz tutmuş gölün çevresinde yürüyüş yaptı, göl çevresindeki yamaçlardan kayarak keyifli vakit geçirdi.
Kaynak: AA / Serdar Yiğit - Güncel