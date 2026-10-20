Yeni Parti'nin isim ve sicil terkin talebi AYM Genel Kurulu'nda yarın görüşülecek

Yeni Parti'nin isim ve sicil terkin talebi AYM Genel Kurulu'nda yarın görüşülecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AYM, Yeni Parti'nin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğü ile siyasi partiler sicilinden terkinine ilişkin talebi yarınki Genel Kurul gündeminde görüşecek. Yenilik Partisi'nin benzerlik başvurusu üzerine isim değişikliği yapmayan Yeni Parti'nin dosyası AYM'ye gönderilmişti.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Yeni Parti'nin "isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini, yarınki Genel Kurul gündeminde görüşecek.
Yüksek Mahkeme, yarınki Genel Kurul gündemine Yeni Parti'nin ismine ilişkin yapılan başvuruyu aldı.
AYM'nin, Genel Kurul toplantısında, "Yeni Parti" isminin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olup olmadığına ve "partinin isim ve rumuzunun hükümsüzlüğüne ve siyasi partiler sicilinden terkinine karar verilmesi" talebini görüşerek karara bağlaması bekleniyor.
Yeni Parti'ye savunma için bir ay süre tanınmıştı
Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından Yenilik Partisi, parti isimlerinin benzerliği nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yapmış, Başsavcılık da "iltibas" nedeniyle Yeni Parti'ye isim değişikliği yapılması yönünde bildirimde bulunmuş ve 18 Eylül'e kadar süre tanımıştı. İsim değişikliği yapılmaması üzerine Başsavcılıkça dosya AYM'ye gönderilmişti.
Yüksek Mahkeme, 29 Eylül'deki Genel Kurul gündeminde dosyayı görüşmüş ve savunmasını sunması için partiye bir ay süre tanımıştı. Yeni Parti de söz konusu süre içinde savunmasını hazırlayarak AYM'ye göndermişti.