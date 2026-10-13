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YENİ Parti Kadın Kolları, Canan Yıldırım cinayetine önleyici politika çağrısı yaptı

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YENİ Parti Kadın Kolları, Canan Yıldırım cinayetine önleyici politika çağrısı yaptı
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YENİ Parti Kadın Kolları, Antalya'da 49 yaşındaki Canan Yıldırım'ın birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldüğünü belirterek önleyici politikalar çağrısı yaptı. Kadının darbedilip katledildiği ve failin, Canan'ın banka hesabındaki parayı kendi hesabına aktardığı kaydedildi.

(ANTALYA) - YENİ Parti Kadın Kolları, Antalya'da 49 yaşındaki Canan Yıldırım'ın birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldüğünü belirterek kadın cinayetlerine karşı etkili önleyici politikalar uygulanması çağrısında bulundu.

YENİ Parti Kadın Kolları, Antalya'da Canan Yıldırım'ın hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Antalya'da bir kadın daha erkek şiddetiyle hayattan koparıldı! 49 yaşındaki Canan Yıldırım, birlikte yaşadığı erkek tarafından önce darbedildi, ardından katledildi. Üstelik failin, cinayetin ardından Canan'ın banka hesabındaki parayı da kendi hesabına aktardığı ortaya çıktı! Kıskançlık sevgi değildir, sahiplenmek hak değildir, hiçbir gerekçe bir kadının yaşamını elinden almayı meşrulaştıramaz!

Kadınların yaşam hakkının her gün erkek şiddetiyle hedef alındığı bu ülkede, artık yalnızca faillerin cezalandırılmasını değil, kadın cinayetlerini önleyecek etkili politikaların hayata geçirilmelidir. Kadınların yaşam hakkını koruyamayan, şiddeti önlemekte yetersiz kalan bu düzene itirazımız var! Canan Yıldırım'ın adını da unutmayacağız, kadın cinayetlerini sıradanlaştırmanıza da izin vermeyeceğiz!

Kaynak: ANKA
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