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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yarın İzmir'de basın yürüyüşüne katılacak

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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yarın İzmir'de basın yürüyüşüne katılacak
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YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, basın meslek örgütlerinin çağrısıyla yarın yapılacak yürüyüşlerden İzmir'dekine katılacağını duyurdu. Özel, basın özgürlüğüne ve gazetecilere saldıran AK Parti'nin kara düzenine karşı yürüdüklerini söyleyerek yurttaşları dayanışmaya çağırdı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, basın meslek örgütlerinin çağrısıyla yarın 10 ilde yapılacak yürüyüşlerden İzmir'dekine katılacağını duyurarak, "Basın özgürlüğüne, gazetecilere, televizyon kanallarına, sosyal medya hesaplarına saldıran AK Parti'nin kara düzenine karşı yürüyoruz" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğüne, gazetecilere, televizyon kanallarına, sosyal medya hesaplarına saldıran Ak Parti'nin kara düzenine karşı yürüyoruz. Yarın 14 ilde baskılara karşı ses yükseltecek basın meslek örgütlerinin yanındayız. Biz de saat 14.00'te İzmir'de gazetecilerle birlikte yürüyeceğiz. Tüm yurttaşlarımızı basın emekçileriyle dayanışmaya, haber alma hakkına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Sansüre hayır, habere özgürlük" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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