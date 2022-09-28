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Yeni hastanede ilk doğum heyecanı

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Yeni hastanede ilk doğum heyecanı

Malatya'da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılıp yeniden yapılan ve 21 Haziran 2022'de hasta kabulüne başlayan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti.

Malatya'da depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılıp yeniden yapılan ve 21 Haziran 2022'de hasta kabulüne başlayan 300 yataklı Battalgazi Devlet Hastanesinde ilk doğum gerçekleşti.

Hizmete alınan tam teşekküllü doğumhanede ilk doğum, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Uzm. Dr. Fatma Nur Ceylan tarafından gerçekleştirildi. Genel durumu iyi olan anne ve bebek kadın doğum servisinde takibe alındı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Erhan Berk ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erol Karaaslan, hastanede ilk doğan Kaya Bebek ve ailesini ziyaret etti.

Berk, burada yaptığı açıklamada, anne ve babasına hayırlı olsun temennilerinde bulundu. Berk, "Hastanemiz hizmet kalitesi ile kendinden söz ettirmeye devam edecek. Hastanemizde hizmet birimlerinin tamamı yakın zamanda faaliyete geçirilecek ve Malatya halkımıza kaliteli hizmet sunmaya devam edecektir. Şehrimize hayırlı olsun" dedi. Karaaslan da " Hastanemizde gerçekleşen ilk doğumun heyecanı ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Battalgazi Devlet Hastanesi'nin 12 yataklı Kadın Doğum Servisi ve 5 Tramvay Doğum Loğusa (TDL) odasına sahip doğumhanesi, kadın doğum uzmanları ve ebe ekibi ile hizmet vermeye başladığı kaydedildi.

(İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

21 Haziran Malatya Bebek Güncel Haberler

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