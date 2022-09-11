YENİ DELHİ - İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatı nedeniyle Hindistan'da ulusal yas ilan edildi Güncel Haberler İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan'da ulusal yas ilan edildi. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Hindistan'da ulusal yas ilan edildi. Başkent Yeni Delhi'deki Kızıl Kale (Red Fort), başbakanlık ofisi, meclis yerleşkesi gibi resmi binalarda bayraklar yarıya indirildi. Güncel Kaynak: AA / Amarjeet Kumar Singh Yeni Delhi England India Güncel Haberler

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