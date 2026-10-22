Yeni Delhi'de hava kalitesi endeksi 244'e çıkınca kısıtlamalar başladı

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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kalitesinin "kötü" seviyesine gerilemesi üzerine hava kirliliğini azaltmak amacıyla bazı kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Yeni Delhi'de 179 olarak ölçülen hava kalitesi endeksinin 244'e yükseldiğini ve hava kalitesinin "kötü" seviyesine gerilediğini bildirdi.

Hükümet yetkilisi Manjinder Singh Sirsa, hava kirliliğindeki artışın ardından kent ve çevresinde bazı kısıtlamaların uygulamaya konulduğunu aktardı.

Bu kapsamda, yollarda temizlik ve sulama çalışmalarının artırılması, açık alanlarda atık yakılmasının yasaklanması kararlaştırıldı.

Öte yandan uzmanlar, hava kalitesinin gelecek günlerde de "kötü" seviyesinde seyretmesinin beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA