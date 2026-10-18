Yemen ordusu: Lahic vilayetinde 8 asker hayatını kaybetti

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Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Lahic vilayetinde Husilerle devam eden askeri çatışmalar sırasında 8 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Orduya bağlı "Tur el-Baha Askeri Ekseni"nin sosyal medya platformu üzerinden yapılan açıklamada, "Tur el-Baha Ekseni, Lahic vilayetindeki Mukatra cephesinde şeref ve onur mücadelesinde şehit düşen 8 kahramanını uğurluyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada askerlerin ölümüne ilişkin detaylara değinilmezken, Husilerden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın ve ülkenin bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Aden merkezli Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA