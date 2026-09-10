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Yemen'deki Husiler ülkenin batı kıyısında ilerlediklerini iddia etti

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Yemen'deki Husiler, ülkenin batı sahil kesiminde kontrol alanlarını genişlettiklerini ve bölgede bulunan tüm esirleri kurtardıklarını öne sürdü.

Yemen'deki Husiler, ülkenin batı sahil kesiminde kontrol alanlarını genişlettiklerini ve bölgede bulunan tüm esirleri kurtardıklarını öne sürdü.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyon kanalının haberine göre, Husilerin Esir İşleri Komite Başkanı Abdulkadir el-Murtaza, batı kıyısındaki hapishanelerde tutulan "tüm esirlerinin" serbest bırakıldığını iddia etti.

Murtaza, serbest bırakılanların sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Yemen hükümetinden söz konusu iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Yemen medyası Husilerin Hudeyde ilinin güneyindeki Hays ve Hudeyde'nin güneyindeki El-Huha ilçelerine girdiğini, hükümet güçleri ve bunlara bağlı unsurların bölgedeki bazı mevzilerden çekildiklerini bildirdi.

Husilerin, Babulmendeb Boğazı'na yakınlığı nedeniyle stratejik öneme sahip Taiz ilindeki Muha kentine doğru da ilerlediği öne sürüldü.

Yemen hükümetinden Husilerin kenti veya limanı kontrol altına aldığına ilişkin resmi doğrulama gelmedi.

Uluslararası deniz ulaşımı güvenli kalacak

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Abdulaziz bin Habtur da Husilere bağlı "Saba" haber ajansına yaptığı açıklamada, uluslararası deniz ulaşımının güvenli kalacağını söyledi.

Bin Habtur, batı kıyısında yaşanan gelişmelerin Yemen'in egemenlik meselesi olduğunu savundu.

Yemen'in toprakları, kıyıları ve kara suları üzerinde kontrol sağlamalarının uluslararası deniz ulaşımına tehdit oluşturmadığını ileri süren Bin Habtur, "Uluslararası deniz ulaşımı güvenli kalacak." dedi.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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