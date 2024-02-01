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Yemen'de İsrail saldırıları protesto edildi

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Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'da, İsrail'in yaklaşık 4 aydır Gazze'de devam eden saldırıları protesto edildi. Husiler, Gazze halkına destek amacıyla Sana'da askeri geçit töreni düzenledi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan başkent Sana'da, İsrail'in yaklaşık 4 aydır Gazze'de devam eden saldırıları protesto edildi.

Husiler, Gazze halkına destek amacıyla Sana'da askeri geçit töreni düzenledi. Yüzlerce Yemenli, "Aksa Tufanı" adıyla düzenlenen geçit törenine askeri araçlar ve silahlarıyla katıldı.

Askeri geçit töreni şeklinde düzenlenen gösteriyle Yemen halkının, İsrail, ABD ve İngiltere'yle mücadeleye hazır olduğu mesajı verilmek istendiği ifade edildi.

Yemen'de Husiler, geçen haftalarda da Gazze'ye destek için askeri geçit töreni şeklinde gösteri düzenlemişti.

Kaynak: AA / Güncel

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