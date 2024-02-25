Üye Girişi
Haberler

Yemen'de Husilerin Sana'ya Hava Saldırıları

Güncelleme:

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin kontrolleri altındaki başkent Sana'ya hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Saldırılara ilişkin detaylar henüz bilinmiyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin kontrolleri altındaki başkent Sana'ya hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberine göre, ABD ile İngiltere, Sana'ya hava saldırıları gerçekleştirdi.

Saldırılara ilişkin başka bir detaya yer verilmedi.

ABD ve İngiltere'den ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'deki İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

Kaynak: AA / Güncel

Yemen İran Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Nevşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Nevşehir adayı Ali Merve Işık kimdir? Saadet Partisi Muş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muş adayı Rıdvan Boz kimdir? Saadet Partisi Muğla belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muğla adayı Fatih Kocabıyık kimdir? Saadet Partisi Mersin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mersin adayı Soner Çontar kimdir? Saadet Partisi Mardin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mardin adayı Mehmet Ali Kılıç kimdir? Saadet Partisi Kütahya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kütahya adayı Ahmet Sunar kimdir? Saadet Partisi Konya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Konya adayı Abdülkadir Karaduman kimdir? Saadet Partisi Kırşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırşehir adayı Fatma Ekim Terzioğlu kimdir? Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırklareli adayı Mehmet Metin Dursun kimdir? Saadet Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırıkkale adayı Veysel Kutluca kimdir? Saadet Partisi Kilis belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kilis adayı Zeynep Gültekin kimdir? Saadet Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kayseri adayı Mahmut Arıkan kimdir? Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kastamonu adayı Hulusi Özbek kimdir? Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karaman adayı Mehmet Karakaş kimdir? Çalışma saatleri düşecek mi 2024? Mesai saatleri haftada 40 saat mi olacak, kısalacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title