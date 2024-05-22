Yemen'de Husiler ABD ve İngiltere'ye Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde Havalimanı'na 6 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalının haberinde konuya ilişkin bilgi verildi.

Haberde, ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde Limanı'na 6 hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Saldırı ve sonuçlarına ilişkin bilgi verilmezken ABD ya da İngiltere tarafından konuya dair henüz açıklama yapılmadı.

İç ve dış hatlara yönelik 3 kilometrelik piste sahip olan Hudeyde Havalimanı, Yemen hükümeti ile Husiler arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle yaklaşık 10 yıldır çalışmıyor.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.