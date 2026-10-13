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Yemen'de Hudeyde'ye bağlı Ras İsa bölgesine 10 hava saldırısı düzenlendiği bildirildi

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Yemen hükümetine yakın basına göre, Hudeyde'nin Ras İsa bölgesine 10 hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Saldırıların kim tarafından yapıldığına dair detay verilmezken, sosyal medyada siyah duman görüntüleri paylaşıldı.

İSTANBUL (AA) – Yemen'in batı sahilinde yer alan Hudeyde kentine bağlı Ras İsa bölgesine 10 hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Yemen hükümetine yakın basında yer alan haberlere göre, ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde vilayetine bağlı Ras İsa bölgesi hava saldırılarıyla hedef alındı.

Ras İsa bölgesine 10 hava saldırısı düzenlendiği kaydedilen haberlerde, saldırıların kimin tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

Sosyal medyada, Hudeyde'de vurulan noktalardan siyah dumanların yükseldiğini gösteren görüntüler paylaşıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, başkent Sana'da bulunan Yemen Petrol Şirketinin Sibaha tesisine hava saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.

Yemen'de meşru hükümete destek veren Arap Koalisyonu ise yaptığı açıklamada, İran destekli Husilerin kontrolündeki başkent Sana'da bulunan Yemen Petrol Şirketindeki sivillerin güvenliği için bölgeyi terk etmelerini istemişti.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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