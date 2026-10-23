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Yemen'de 268 binden fazla kişi yerinden edildi, 3 bin 836 Yemenli Cibuti'ye ulaştı

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BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların şiddetlendiği Yemen'de 268 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi. IOM verilerine göre deniz yoluyla Cibuti'ye ulaşan Yemenli sayısı 3 bin 836 olurken, bunların yarısını çocuklar oluşturuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), çatışmaların şiddetlendiği Yemen'de 268 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

" Yemen'de çatışmaların şiddetlenmesiyle 268 binden fazla kişi yerinden edilirken, binlerce kişi de deniz yoluyla Cibuti'ye kaçıyor." ifadesinin yer aldığı paylaşımda, IOM tarafından desteklenen güncel verilerin, Cibuti'ye ulaşan Yemenlilerin sayısının 3 bin 836 olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Paylaşımda, Cibuti'ye ulaşanların yarısının çocuklardan oluştuğunun da altı çizildi.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

Kaynak: AA
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