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Yemen Başkanlık Konseyi, Husilerle barış için 4 ilke belirledi

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Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Husilerle barış için ulusal referanslara ve uluslararası kararlara bağlı kalmayı ve barış sürecinin bölgesel ve uluslararası garantilerle korunmasını içeren 4 ilke belirledi. Konuşmasında, Yemen'in hukuki ve siyasi statüsüne zarar vermemeyi ve vatandaşın sıkıntılarını hafifletmek için arabuluculuk çabalarına açık olmayı vurguladı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, İran destekli Husilerle barış için, aralarında "ulusal referanslara ve uluslararası kararlara bağlı kalmak ve barış sürecinin bölgesel ve uluslararası garantilerle korunmasının" da yer aldığı 4 ilke belirledi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Alimi, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin 34. yıl dönümü dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Başkanlık Konseyi yönetiminin Husilerle barış konusundaki tutumunun 4 prensibin varlığına bağlı olduğunu söyleyen Alimi, şöyle konuştu:

"Bu ilkeler, başta BM'nin Yemen krizine ilişkin 2216 sayılı kararı olmak üzere ulusal, bölgesel ve uluslararası referanslara bağlı kalmayı, Yemen'in hukuki ve siyasi statüsüne zarar vermemeyi, her türlü barış sürecinin kapsayıcı olması ve bölgesel ve uluslararası garantilerle korunmasını ile vatandaşın sıkıntılarını hafifletmek için arabuluculuk çabalarına açık olmayı içeriyor."

Başkanlık Konseyi ve hükümetin, Yemen krizinin çözümü için güney meselesini esas alma yönündeki önceki vaatlerine bağlı kalacağını ifade eden Alimi, halkın hedeflerine ulaşması, siyasi statüsü ile ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminin ulusal, bölgesel ve uluslararası referanslara göre belirlenmesi için her türlü seçeneğe açık olduklarını vurguladı.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi Başkanı Mehdi el-Meşat da Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan ve Yemen hükümetiyle kardeşliği yeniden tesis etme, barış ve iyi komşuluk kurma konusundaki "samimi arzularını" dile getirdi.

Yemen hükümeti, Husilerin Kızıldeniz'de gerilimi artırması ve uluslararası seyrüsefere yönelik tehdit nedeniyle 18 Mart'ta, Husilerle ateşkes için BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg tarafından açıklanan yol haritası sürecini durdurduklarını açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, 23 Aralık 2023'te Yemen hükumeti ve Husilerin "ülke genelinde kapsamlı ateşkes" ve Yemenlilerin maddi durumlarının iyileştirilmesini de kapsayan bir dizi tedbire bağlı kalacağını duyurmuştu.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'in kuzeyi Osmanlı Devleti'nden ayrılarak 1 Kasım 1918'de bağımsızlığını kazanmış, güneyi ise 30 Kasım 1967'ye kadar İngiliz sömürgesi olmuştu. 22 Mayıs 1990'da ise (Kuzey) Yemen Arap Cumhuriyeti ve (Güney) Yemen Halk Cumhuriyeti, "Yemen Cumhuriyeti" adı altında birleşme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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