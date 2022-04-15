Yazın kuruyan Akgöl, yağışlarla yeniden hayat buldu

VAN (AA) - Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasına bağlı oluşan kuraklık nedeniyle geçen yıl kuruyan Van'ın Özalp ilçesindeki Akgöl, karların erimeye başlaması ve yağmurun etkisiyle yeniden eski görünümüne kavuştu.

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan, yağmur ve kar sularıyla beslenen, 9 kilometre kıyı uzunluğuna sahip Akgöl, yaz döneminde küresel ısınma, yağışların azlığı ve hızlı buharlaşmadan dolayı kurudu.

Göç mevsiminde onlarca türden binlerce kuşa ev sahipliği yapan ve suların çekilmesiyle çorak araziye dönüşen göl, kış döneminde yağan karın erimeye başlaması ve yağmurların ardından tekrar su tutmaya başladı.

Akarsuların taşıdığı su sayesinde eski görünümüne kavuşan 407 hektar alanındaki göl, göç yolculuğuna çıkan göçmen kuşlar için yeniden önemli beslenme ve yumurtlama alanı haline geldi.

"Bu yıl, yağışlarda iyileşme yaşandı"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nın son yıllarda kuraklıktan etkilendiğini söyledi.

Bu yıl etkili olan yoğun yağışların ardından başta Akgöl olmak üzere birçok gölün seviyesinde yükselmelerin yaşandığı bilgisini paylaşan Alaeddinoğlu, yağışın kar şeklinde düşmesinin, göller için sevindirici olduğunu ifade etti.

Bu durumun sadece göl seviyelerine değil, tarımsal alanlara da olumlu etki edeceğini belirten Prof. Dr. Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen iki yıl hem Türkiye hem de bulunduğumuz havza açısından kurak bir dönem oldu. Düşen yağışlar içme ve kullanma suyunu karşılayamadı. Bu yıl ise özellikle ocak ayı ve sonrasında yağışlarda önemli bir iyileşme gördük. Kar şeklindeki yağışlar toprağın ihtiyaç duyduğu suyu karşılıyor. Bu yıl, yağışlarda iyileşme yaşandı. Bu yağışların kar şeklinde olması havzanın ihtiyaç duyduğu suyu karşılıyor. Bu, çok sevindirici ve güzel bir durum. İlkbaharda yağacak yağmurlarla göllerdeki su seviyesinin daha da artmasını bekliyoruz."

"Göçmen kuşlar da gelmeye başladı"

Akgöl kıyısındaki Bağrıaçık Mahallesi'nin muhtarı Necmettin Yalın da geçen yıl etkili olan kuraklık nedeniyle Akgöl'ün tamamen kuruduğunu hatırlattı.

Yağışlar sayesinde gölün eski görümüne kavuştuğunu dile getiren Yalın, "Bu yıl kar çok fazla yağdı. Göl şimdiden suyla doldu. Geçen yıl su olmadığı için göçmen kuşlar hiç uğramadı. Bu yıl su tutmasıyla beraber göçmen kuşlar da gelmeye başladı. Çeşit çeşit kuş geldi. Burası flamingo cenneti, inşallah haziranda yine kuşlarla şenlenir. Karlar tamamen erimedi, bahar yağmurlarıyla su seviyesi daha da yükselecektir. Bu yılın yağışlı olması tarım arazilerimizi de olumlu etkileyecek." diye konuştu.