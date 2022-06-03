Yayladere'de 2 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı - Haberler

Yayladere'de 2 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı
AA - Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel
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Yayladere ilçesinde vatandaşlara 2 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı.
Yayladere ilçesinde vatandaşlara 2 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Bingöl Ağaçlandırma Şefliği'nden temin edilen dut, armut ve badem gibi fidanların dağıtılması için program düzenlendi.
Programda, vatandaşlara 2 bin 500 meyve fidanı dağıtıldı.
Etkinliğe, Yayladere Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Belediye Başkanı Sabri Akyürek katıldı.
AA / Yusuf Eyyüp Sarı - Güncel