Yangın faciası! 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Güncelleme:
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, bir müstakil evin bahçesindeki konteynerde çıkan yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, annesi yaralandı.

  • Hatay'ın Yayladağı ilçesi Çayır Mahallesi'nde müstakil evin bahçesindeki konteynerde yangın çıktı.
  • Yangında 1 yaşındaki M.C.S. adlı bebek hayatını kaybetti.
  • Bebeğin annesi yangından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
  • Bebeğin cenazesi Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.
  • Yangın konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Çayır Mahallesi'ndeki müstakil evin bahçesindeki konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, konteynerle birleşik çadıra da sıçradı.

1 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 1 yaşındaki M.C.S'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin yaralanan annesi ise hastaneye kaldırıldı.

Erkek bebeğin cenazesi, Hatay Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yangında dumandan etkilenen annenin hastanedeki tedavisine başlandı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
