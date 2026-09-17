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Yaylada koşturan yılkı atları dron kamerasında

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Yaylada koşturan yılkı atları dron kamerasında
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AMASYA'nın Suluova ilçesindeki Akdağ Yaylası’nda otlayan 150'den fazla yılkı atı, dronla görüntülendi.

AMASYA'nın Suluova ilçesindeki Akdağ Yaylası'nda otlayan 150'den fazla yılkı atı, dronla görüntülendi.

Akdağ Yaylası'nda grup halinde dolaşan yılkı atları, doğa fotoğrafçısı Celalettin Rumi Torbacı tarafından dronla havadan görüntülendi. Yaylada otlayan atlar, dronun yaklaşmasıyla birlikte bir anda koşmaya başladı. Havadan görüntülenen yaklaşık 150 yılkı atının toplu halde koştuğu anlarda, ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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