Adana'da Yaya Geçidinde Dolmuşla Çarpıp Ölümüne Neden Olan Sürücü Alkollü Çıktı
Adana'da yaya geçidinde Ümmü Elsun'a çarpıp ölümüne neden olan dolmuş sürücüsü Mehmet Leventerler'in 2.63 promil alkollü olduğu ve kaza anına ait yol kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
1) YAYA GEÇİDİNDE DOLMUŞLA ÜMMÜ'YE ÇARPIP, ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 2.63 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI (2)
KAZA, DOLMUŞUN YOL KAMERASINDA
Adana'da yolun karşısında geçmek isteyen Ümmü Elsun'un (22), Mehmet Leventerler'in (45) dolmuş ile çarpıp, ölümüne neden olduğu kaza anına ait yol kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Dolmuşun yol kamerasının kaydında, Leventerler'in kazanın ardından durmadan yoluna devam ettiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı