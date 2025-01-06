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Yatağan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı

Yatağan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol bir süre kapanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.S'nin kullandığı 65 AAB 069 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Turgut Kavşağı'nda orta refüjü geçerek, Milas istikametine seyir halindeki 48 YZ 520 plakalı pikaba çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada M.S ile aynı otomobilde bulunan M.K. hayatını kaybederken diğer aracın sürücüsü E.Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan V.K.Ö. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Durmuş Genç - Güncel
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