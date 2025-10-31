Haberler

Yaşlılarda Ağız ve Diş Sağlığı Üzerine Söyleşi

Gaziantep Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinlikleri kapsamında, yaşlı bireyler için ağız ve diş sağlığı konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu, yaşlanmanın ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı ve katılımcılara günlük bakım önerileri sundu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinlikleri kapsamında "Her Yaştaki Gülüşün Mümkün: Yaşlılarda Ağız ve Diş Sağlığı" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe 65 yaş üstü bireyler katıldı.

Programda, GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu, yaşlanma sürecinin ağız ve diş sağlığı üzerindeki etkileri, yaşlı bireylerde ağız hijyeninin önemi ve günlük bakım önerileri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Doç. Dr. Sürmelioğlu, ağız ve diş sağlığının genel sağlıkla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Yaşlanma süreciyle birlikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler, ağız ve diş sağlığını doğrudan etkiliyor. Düzenli diş hekimi kontrolleri, doğru temizlik alışkanlıkları ve dengeli beslenme, yaşam kalitesini artırmada son derece önemli. Her yaşta sağlıklı bir gülüşe sahip olmak mümkün."

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam etti.

Etkinlik sonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli, Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Çelebi, Doç. Dr. Derya Gürsel Sürmelioğlu'na plaket takdim etti.

Kaynak: AA / Yusuf Orak - Güncel
