Yasağın ilk günü balıkçı teknesinde 50 metre uzatma ağı ele geçirildi

DÜNYADA sadece Van Gölü'nde yaşayabilen, bölgenin önemli değerlerinden olan ve Alaska'daki somon balıkları gibi akıntının tersine yüzerek zaman zaman uçarcasına derelere akın eden inci kefali için av yasağı, 15 Nisan itibarıyla başladı. Yasak döneminde kaçak avcılara karşı sürekli denetimler yapan Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, üreme göçünün en yoğun görüldüğü Erciş ilçesindeki balıkçı teknelerinde yaptıkları denetimlerde 50 metre uzatma ağı ele geçirdi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan endemik tür olan inci kefalinde üreme dönemi 15 Nisan- 15 Temmuz için av yasağı başladı. Tatlı suya göçüyle görsel güzellik sunan inci kefalinin av yasağı öncesi balıkçılar, teknelerini kıyıya yanaştırdı. 90 günlük yasak dönemi boyunca karadan jandarma, polis, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri; göl üzerinde de bu yıl ilk kez Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılık yapanlara karşı denetim gerçekleştirecek.