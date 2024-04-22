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Yaralı Kurt Sulama Kanalından Kurtarıldı

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurt, tedavi için Hayvan Barınağına bırakıldı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde sulama kanalında mahsur kalan yaralı kurt, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi'nde sulama kanalında kurt olduğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ayağından yaralı olan kurt Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekiplerince boynuna özel bir aparat geçirilerek kanaldan çıkarıldı.

Kurtarılan hayvanın tedavisi için Doğanşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına bırakıldığı oradan da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğanşehir İtfaiye Malatya Yaşam Güncel Haberler

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