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Yaralı Kızıl Geyik Yavrusu Kurtarıldı

Yaralı Kızıl Geyik Yavrusu Kurtarıldı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çakal saldırısı sonucu yaralanan kızıl geyik yavrusu, koruma altına alındı. Köy muhtarı tarafından bulunan yavru, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edilerek tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Asmacık köyü yakınlarında yaralı halde bulunan kızıl geyik yavrusu koruma altına alındı.

Köy muhtarı Ahmet Coşar, arazide çakal saldırısı sonucu yaralanan kızıl geyik yavrusu buldu.

Coşar, kızıl geyik yavrusunu Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine teslim etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi, kızıl geyik yavrusunu tedavisi için Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) götürdü.

Burada tedavisi tamamlanan kızıl geyik, Sandıklı Hüdai Kaplıcaları'ndaki hayvanat bahçesine konuldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
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