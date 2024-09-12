Yapay Zeka Eğitimi Alan Genç Sanatçının İlk Kişisel Sergisi Açıldı

Stanford Üniversitesi'nde yapay zeka eğitimi alan 20 yaşındaki Sera Çamaş, geleneksel sanat dallarından ebruyu kullandığı eserleriyle ilk kişisel sergisi "Bakış"ı Artkolik Sanat Merkezi'nde açtı.

Çamaş'ın eserleri daha önce dünyaca ünlü uluslararası sanat fuarı organizasyonu olan Contemporary Venedik, Contemporary Barselona ve Canvas Londra'da sergilendi.

Dedesi ve annesinden sonra ailesinde üçüncü kuşak olarak ebru sanatıyla ilgilenen Çamaş, bir sonraki kişisel sergisini ABD'de açmaya hazırlanıyor.

"Göz figürü üzerinden yola çıkarak çalışmalarımı yaptım"

"Bakış" sergisine ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Çamaş, 2 yaşından bu yana ebruyla ilgilendiğini belirterek, "İlk kişisel sergimi insanlarla paylaşmaktan çok gurur duyuyorum. Bildiğiniz gibi ebru geleneksel bir Türk sanatı. Ben de bu sanata modern bir yorum katmaya çalışıyorum." dedi.

Çamaş, eserlerinde daha çok göz figürü üzerine çalıştığına işaret ederek, "Gözün uğur getirdiğine, nazardan koruduğuna inanıyorlar. Ben de dileklerimi yerine getirdiğine inandığım için hep göz figürü üzerinden yola çıkarak çalışmalarımı yaptım." ifadesini kullandı.

Ebru çalışmalarında her eserin birbirinden farklı ve bağımsız olduğunu aktaran Çamaş, şöyle devam etti:

"Ebruyu ne kadar aynı yapmaya çalışsanız, aynı renkleri de kullansanız, aynı şekilde boyaları atsanız bile ebru her seferinde farklı çıkıyor. Bu çok değerli. Bence insanlar olarak farklılığımızı ve birlikte olduğumuzu, ne kadar iyi bir bütünlüğe sahip olduğumuzu gösteriyor. Ben de kolajlarda aslında farklı ebrularla güzel bir bütünlük sağlamaya çalışıyorum."

"En büyük ilhamım dedem"

Genç sanatçı, dedesi ile "Dededen Toruna Ebru Atölyeleri"ni başlattıklarını da anlatarak, "Aslında benim en büyük ilhamım dedem. Çünkü o büyük hastalıklarla mücadele ederken ebruyu keşfediyor. Aslında onu ebru iyileştiriyor. 50 yaşında başladığı ebru tecrübesi, şu anda 85 yaşında daha sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Dedem bence sanatın insanı iyileştirdiğinin en büyük kanıtıdır." diye konuştu.

Yapay zeka ve sanatın bir arada olduğu çalışmaları da yapmak istediğini dile getiren Sera Çamaş, şunları kaydetti:

"Yapay zeka inanılmaz büyük ve değerli şu anda. Gelecekte daha da değerli ve ön planda olacak. O yüzden bence yapay zekaya karşı çıkmak yerine, onu 'sanata nasıl entegre edebiliriz' diye bakmak gerekiyor. Ben de yapay zekayla ebru çalışmak isterim. Bence yorumu ilginç olur."

Toplam 23 eserin bulunduğu sergi, Artkolik Arnavutköy'de 14 Eylül'e kadar ziyaretçilere açık olacak.