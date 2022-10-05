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Yanık: "Biz herkese hakkını teslim etmeyi vazife edinen bir anlayışla hizmet üretmeye çalışıyoruz"

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Kore Gazisine Madalya Tevcihi Programı"nda konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Kore Gazisine Madalya Tevcihi Programı"nda konuştu. (1)

Kaynak: AA / Emirhan Türker - Güncel

Derya Yanık Kore Güncel Haberler

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