Yanık: "Biz herkese hakkını teslim etmeyi vazife edinen bir anlayışla hizmet üretmeye çalışıyoruz" Güncel Haberler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Kore Gazisine Madalya Tevcihi Programı"nda konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde "Kore Gazisine Madalya Tevcihi Programı"nda konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Emirhan Türker Derya Yanık Kore Güncel Haberler

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