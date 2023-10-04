Ankara'da Yangında İtfaiye Erleri Dumandan Etkilendi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

'2 ARKADAŞIMIZIN DURUMU AĞIR'

Ankara'nın Keçiören ilçesindeki 3 katlı binada çıkan yangında, 4 itfaiye personelinin, dairede mahsur kalan olup, olmadığını kontrol etmek için içeriye girince dumandan etkilendiği ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan itfaiye erlerinden Fahrican Yavaş'ın hayatını kaybettiği yangına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Alınan ilk bilgiye göre 4 itfaiye personelimiz, eksi 2'nci katta mahsur kalma vakası olup olmadığını kontrol ederken yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştır. 1 mesai arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Tedavi görmekte olan 3 mesai arkadaşımızdan 2'sinin sağlık durumu ağır, 1'inin ise sağlık durumu iyidir. Görevi başında şehit olan kahraman itfaiye erimiz, mesai arkadaşımız Fahrican Yavaş'a Allah'tan rahmet, sevenlerine ve tüm itfaiye teşkilatlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri sürmekte olan mesai arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Kurumumuz süreci yakından takip etmektedir" denildi.