Yangına hortumla müdahale etmeye çalıştı; o anlar kamerada

BATMAN'da 5 katlı apartmanın depo olarak kullanılan zemin katında çıkan yangına bir kişi hortumla müdahale etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alınırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi 306'ncı Sokak'taki 5 katlı apartmanın depo olarak kullanılan, eski eşyaların bulunduğu zemin katında çıktı. Dumanı görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bir kişi eline aldığı hortumla alevlere müdahale etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı