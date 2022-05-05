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Yanan ormanlar yeniden yeşerdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yanan ormanlar yeniden yeşerdi Orman Genel Müdürlüğü, çeşitli yıllarda meydana gelen yangınlar nedeniyle zarar gören ormanların öncesinin ve sonrasının yer aldığı fotoğraflar ile orman alanlarının geri kazandırıldığı görüntüleri paylaştı.

Yanan ormanlar yeniden yeşerdi

ANKARA - Orman Genel Müdürlüğü, çeşitli yıllarda meydana gelen yangınlar nedeniyle zarar gören ormanların öncesinin ve sonrasının yer aldığı fotoğraflar ile orman alanlarının geri kazandırıldığı görüntüleri paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü, resmi internet sitesinde "öncesi ve sonrası" başlığı altında geçmişte yangın meydana gelen 7 ildeki ormanların fotoğraflarını paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü paylaştığı fotoğraflar ile Muğla'nın Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinde, Kütahya Yenice'de, İzmir Seferhisar ve Foça'da, Denizli Çamköy'de, Çanakkale İntepe'de, Balıkesir Ayvalık'ta ve Antalya Olimpos ile Taşağıl'da doğal gençleştirme ve ağaçlandırma çalışmalarıyla nasıl yeşillendiğini gözler önüne serdi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Orman Genel Müdürlüğü, Güncel, Haberler

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