Güdül'de ağıl yangını: 65 küçükbaş telef oldu

ANKARA'nın Güdül ilçesinde ağılda çıkan yangında 65 küçükbaş öldü.

Karacaören Mahallesi Yayla mevkisinde Mehmet Ali Uçar'a ait ağılda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, durumu Uçar'a bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, ağılda bulunan 65 küçükbaşın tamamının öldüğü belirlendi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı