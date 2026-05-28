Isparta'da kaza sonucu ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarına savrulması sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada araç ikiye bölünürken, sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kuyucak köyü girişinde, Seyfi Kiriş idaresindeki 32 AAD 033 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu.

Kazanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilde sıkışan sürücü ile araçta bulunan Gülseren Onar yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Aksoy
